Dictionnaire des communes de la Corrèze

Des personnes agees, depositaires de connaissances enracinees, precieuses dans leur role de transmission et de temoignages vivants. Cet ouvrage se limite a la presentation du nom des communes correziennes et explique leurs metamorphoses jusqu'a leur realisation occitane contemporaine qu'il expose dans le detail : etymologie, notations anciennes, phonetique et graphie. Cet exigeant travail de reflexion etait indispensable. Les habitants de la Correze au premier chef auront plaisir a decouvrir et a s'approprier la riche diversite de leurs lieux de vie.