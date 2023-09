Plantes de l'amour. Recettes, philtres et rituels aphrodisiaques

Le fonctionnement de notre société actuelle, la routine "métro-boulot-dodo" ne favorisent pas une vie sexuelle épanouie. Pollution, stress, alimentation industrielle, routine, peuvent avoir un impact sur votre vie de couple. L'autrice, sorcière fine connaisseuse de la botanique magique vous propose de découvrir plus de 40 plantes de l'amour, des aphrodisiaques naturels que l'on peut trouver facilement en France. Elle vous prodigue ses conseils de cultures, vous dispense son savoir thérapeutique et vous dévoile ses recettes, potions et rituels amoureux. Lancez-vous dans un voyage initiatique où le pouvoir des plantes vous ensorcellera pour vous faire vivre une sexualité magique !