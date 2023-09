Pour en finir

Par crainte de représailles suite à ses dernières investigations journalistiques, et parce qu'il a cette obsédante impression d'être suivi dans Nantes, Livius Carmin décide de quitter la ville. C'est dans un hameau du Finistère, Kervan, qu'il se met au vert pour échapper à ses tourments et tenter d'oublier la trahison de la femme par qui il se croyait aimé. L'apaisement, s'il en est, sera de courte durée : un message de menace sur sa porte et la silhouette de l'homme de Nantes, sur le marché de Kervan, auront raison de sa tranquillité. L'angoisse monte, le sentiment de persécution fait son nid et Livius commence à suspecter son entourage, puis à dresser une liste de suspects potentiels. Il suffira de la disparition d'une sexagénaire venue passer quelques jours dans le Finistère avec deux de ses amies pour redonner à Livius le goût de la vie, le désir de fouiner à nouveau... Plus question de se jeter de la falaise ! Le journaliste retrouve ses reflexes et son humour pour confondre les personnes qui en voudraient à sa vie et trouver les raisons de l'enlèvement de la retraitée. Livius Carmin est convaincu qu'une même personne se cache derrière tout cela. Mais qui est-elle et pourquoi l'histoire du journaliste est-elle liée à celle de cette femme ? Un ultime rebondissement viendra bouleverser toutes les certitudes de Livius Carmin.