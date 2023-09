L'ennemi inespéré Tome 2 : La mécanique du pire

Pour combattre des démons, on gagne à faire appel au Diable. Le marcheur inconnu, désormais Mano Lander, continue sa route initiale vers la capitale pour une dernière mission, motif de son retour en France et de sa nouvelle identité. C'est alors que Marie croise son chemin, jeune veuve d'un flic de la BAC 96 qui s'est suicidé il y a quelques années. Pas de pension pour elle et ses enfants. Rien à part la douleur du deuil et de l'abandon. Lander doute et ne peut détourner le regard. Il a flairé le Mal, l'injustice et le sang. Méthodique et implacable, il se jette avec rage dans un combat contre la corruption et le crime organisé qui met la famille de Marie en danger. La Mécanique est enclenchée et elle n'a pas de freins.