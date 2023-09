Oublier le temps perdu

Après avoir vécu pendant quatre ans avec Tôi, son petit ami écrivain, Tsukushi, qui ne supporte plus son égoïsme et la distance qui s'est installée entre eux, décide brusquement de le quitter et de déménager. Mais malgré les disputes, le lien qui les unit est difficile à couper : il suffit d'un message de Tôi pour que Tsukushi cède et passe à nouveau la nuit avec lui. Or, Tôi ne parvient pas à communiquer autrement que par le sexe, et leurs différends n'ont toujours pas disparu... Tsukushi décide donc de tourner la page une bonne fois pour toutes et d'aller de l'avant, mais la tâche s'avère extrêmement compliquée, surtout qu'il a toujours des sentiments pour lui...