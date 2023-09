Anne Tome 8 : Rilla, ma Rilla

Pour Rilla, dernière-née d'Anne Shirley et Gilbert Blythe, pas question d'études comme ses frères et soeurs, la vie ne devrait être qu'un ­délicieux tourbillon de robes et de premiers baisers. ­Malheureusement pour ses aspirations, la Grande Guerre va jeter un voile sombre sur Glen St. Mary : départ des fils et des frères, nouvelles angoissantes, amours empêchées... Rilla devra faire face à des responsabilités aussi ­désagréables que nécessaires. Avec Rilla, ma Rilla, Lucy Maud ­Montgomery clôt de la plus belle des façons une série merveilleuse : en tissant un roman comme un sortilège pour conjurer la noirceur du monde.