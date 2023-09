A tout rompre. Wrong Step #2

1968. Mady s'est réfugiée dans le ranch de Virginie où sa vie, quelques années plus tôt, a basculé lorsqu'elle y a rencontré Jarod. A l'écart du monde, elle panse ses plaies, physiques comme psychologiques, auprès des chevaux. Mais le jeune frère de Jarod débarque soudain : il a besoin d'elle, à New York. Rien ne va pour Jarod. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Maddy est sa dernière chance. Elle doit faire un choix : rester au calme dans les montagnes de Monongahela, ou retourner à New York et affronter les démons du passé. L'affronter, lui. Et ressentir. Sa colère. Sa peur. Mais aussi, son amour... Suite et fin de cette romance émouvante.