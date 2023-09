Le sexe et la langue. Petite grammaire du genre en français, où l'on étudie écriture inclusive, féminisation et autres stratégies militantes, Edition

Il ne faut pas confondre la langue et le sexe. Le genre des mots et le sexe des gens. Or, avec une déconcertante régularité, les débats de société mélangent volontiers le mot et la chose. Dernier avatar de ce manichéisme militant, l'écriture dite "inclusive" fait partie de ces outils idéologiques masqués par une apparente posture humaniste. Dans une novlangue à la philanthropie toute bureaucratique, de beaux idéologues spécialistes de marketing prennent prétexte de la "défense des femmes" pour contribuer à "changer les mentalités" en tordant le cou à la grammaire. C'est beau, c'est grand, c'est généreux, mais ce n'est qu'une pose qui déplace sur le terrain de la grammaire des questions sociales, politiques et culturelles. Or il y a des phénomènes linguistiques et des phénomènes sociaux. Quand on postule une relation de causalité rendant la langue responsable d'un état de la société, il faudrait au moins ne pas se tromper sur ce qu'est la langue, sur ce qu'est la société et sur la relation entre les deux. Faut-il rappeler que les signes de la langue ne sont pas des humains ? Et que le sort des humains ne dépend pas des signes qui les désignent parfois ? En réponse à ces beaux esprits, il est temps de se souvenir, avec Emile Benveniste, que "Penser, c'est manier les signes de la langue" , et non pas les tordre dans le sens de ses envies, de ses élans militants ou de ses préjugés.