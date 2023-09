Tu sais quoi ? ! Plus de 2 000 satellites tournent autour de la Terre ! Seulement 12 personnes ont marché sur la Lune ! Tu peux voir la Station Spatiale Internationale à l'oeil nu ! Découvre tout un tas d'infos insolites dans une BD pleine d'humour et embarque dans l'espace avec Hector et Léa pour apprendre plein de choses sur l'espace !