Est et Ouest ; Déracinés

Dans ce magnifique recueil de nouvelles, les personnages prennent vie avec originalité et profondeur. Au coeur de ces nouvelles se déploie, dans le Paris de l'entre-deux-guerres, toute une galerie de personnages issus d'un monde yiddish en plein éclatement. On y rencontre de jeunes gens sans fortune ni métier, tantôt tourmentés par la solitude, tantôt vivant au jour le jour dans une joyeuse camaraderie. On y croise des parvenus et des ratés, des utopistes, des pique-assiettes et des artistes jouant à cache-cache avec la faim, ainsi que des jeunes femmes aux prises avec des idéaux qui affectent leur vie sentimentale. Né en Pologne en 1896, Wolf Wieviorka est l'une des figures les plus intéressantes du journalisme et de la littérature yiddishs. Arrivé à Paris en 1924, il se réfugie fin 1940 en zone Sud avec sa famille. Arrêté par les nazis à Nice en octobre 1943, il est déporté avec une partie de sa famille par les Allemands à Auschwitz le 28 octobre. Il meurt lors de l'évacuation du camps en janvier 1945. Traduit du yiddish par Batia Baum et Schmuel Bunim