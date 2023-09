Le grand chef Salamoo Cook arrive en ville! Avec 1 CD audio

Il était une fois un jeune lapin nommé Weeskits qui gambadait dans la forêt à la périphérie de Kisoos, une petite ville peuplée exclusivement de lapins, considérée le nombril du monde. Il avait des nouvelles très importantes à annoncer : Salamoo Cook, le grand chef de tous les lapins de la planète, était en route pour annoncer un mystérieux concours. Le prix qu'on pourrait gagner ? Un approvisionnement d'un an en jus de waaskee-choos fraîchement pressé à partir de cônes d'épinette. Weeskits arrivera-t-il à aider son frère Keegach en gagnant cette panacée qui guérirait sa femme souffrante du vilain manchoos ? - Un conte en français entrecoupé de neuf chansons originales en cri. - Une histoire drôle et loufoque accompagnée de musiques jazzy. - Un glossaire cri-français à la fin du livre. Le cri est la langue amérindienne la plus parlée au Canada. Elle fait partie de la famille linguistique algonquine, et a beaucoup de dialectes. Environ 80 000 personnes la déclarent comme langue maternelle, dont la majorité habite les provinces des prairies.