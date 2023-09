Vivre avec les humains : qu'en disent les chats ?

Ce livre est une invitation à changer de point de vue, à se mettre à la place de notre animal et à mieux comprendre ses comportements. Après un rappel des besoins fondamentaux du chat, l'auteure nous invite à développer notre intuition pour affiner ce lien qui nous unit à notre animal. Anecdotes et témoignages enrichissent le propos et permettent de devenir un parfait humain de compagnie.