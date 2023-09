Ponts du monde

Les ponts sont hauts, ou bas, ou courts, droits, courbés ! Certains se fondent dans la nature quand d'autres se démarquent fièrement ! Que ce soit un rappel de notre passé, le témoignage d'un talent d'ingéniosité ou une vision de notre futur, tous nous racontent une histoire. Mais surtout, les ponts nous connectent à de nouveaux endroits, de nouvelles cultures et de nouvelles personnes ! Du Golden Gate au pont des chutes Victoria reliant la Zambie et le Zimbabwe, en passant par le pont du Gard, ce livre illustre la façon dont ces édifices impressionnants unissent les mondes artificiels et naturels, ainsi que les hommes. En fin de livre, on nous en dit plus sur chacun d'eux. Un merveilleux tour du monde en 21 ponts !