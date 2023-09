Déportés. J'avais ton âge

A l'heure où les voix des rescapés de la déportation s'éteignent, transmettre leur témoignage est une priorité. Karine Sicard Bouvatier, photographe et autrice, a organisé de vibrantes rencontres entre des femmes et des hommes survivants des camps et des jeunes d'aujourd'hui. Au cours de ces entretiens, ils racontent avec des mots simples ce qu'ils ont vécu au même âge et délivrent un précieux témoignage faisant de leur jeune interlocuteur un relai vers l'avenir. Cet ouvrage, illuminé des photographies de ces rencontres, est le témoin de ce passage de mémoire historique. Il est enrichi d'un cahier pédagogique élaboré avec le Mémorial de la Shoah, qui fournira au jeune lecteur les connaissances historiques nécessaires pour prendre toute la mesure des paroles recueillies.