Le Roi Louve Tome 3 : Le Boclès Bhava

Petigré veut rester louve et tente de le faire seule, loin de la cérémonie officielle. La générale Trycia pactise avec le groupe des Masculinistes pour prendre le pouvoir. Gramp, la mère de Petigré qui la croit morte, intrigue pour monter sur le trône à la place de son mari malade. C'est sur des battantes que repose cette série d'heroic fantasy : des filles et des femmes qui s'assument, n'ont peur de rien, défient leur père, la tradition et même les loups, métaphore du patriarcat. Une fin de trilogie emmenée par des femmes puissantes. C'est l'heure des ultimes complots et chasses au trésor, dans l'univers de Petigré, le prince-loup qui voulait rester louve et refusait le trône. L'heure de la conclusion d'une saga aussi moderne qu'épique !