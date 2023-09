Le grand livre Vagnon de la voile habitable

Découvrez le guide de référence de la pratique de la voile habitable. Avec tous les fondamentaux sur le fonctionnement du voilier, de la navigation et des manoeuvres : les bons gestes, les noeuds, le matelotage... et des clés pour tendre vers la sobriété à bord, gérer l'énergie, faire durer son matériel, se comporter en marin écoresponsable... Et le tout écrit par Aymeric Belloir, skipper confirmé avec à son actif l'équivalent de plusieurs tours du monde.