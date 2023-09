"Le paysage n'existe pas, " aurait dit Modigliani lors d'unediscussion à Paris avec Diego Rivera que reporte Ramón Gómez de la Serna. Et pourtant, Modigliani fut élève à Livourne de Guglielmo Michelle, peintre de paysage dans la tradition des Macchiaoli italiens. Et pourtant avec Modigliani, de par ses nombreux portraits, c'est aussi l'Italie, le Midi et surtout Paris qui parlent. Modigliani n'aurait peint que quatre paysages à sa maturité, et pourtant...