1940, les raisons d'un échec

Dire que la campagne de mai-juin 1940 a fait couler beaucoup d'encre est un euphémisme : rarement un événement de l'Histoire de France aura tant marqué notre pays. On peut comptabiliser plusieurs raisons à cela : tout d'abord, l'Armée française, sortie grande gagnante du premier conflit mondial, a dû déposer les armes après à peine deux mois de combat. Enfin, l'invasion est venue de l'Allemagne, ce pays vaincu deux décennies plus tôt et dont toute la classe politique française a choisi d'ignorer le retour en puissance au milieu des années 1930. Cet ouvrage du spécialiste Max Schiavon ne s'attardera pas sur les causes politiques ou diplomatiques de la défaite, mais va passer en revue grâce à d'innombrables sources d'époque les forces et faiblesses d'une Armée française pas toujours prête pour la guerre moderne. Arme par arme, l'auteur s'attache à évaluer leur efficacité à travers un bilan parfois dur, mais toujours juste – car le but de cet ouvrage est d'enfin offrir au lecteur une vue d'ensemble de l'Armée française lors de ces terribles mois de mai-juin 1940... Tout en brisant les poncifs habituels qui ont fait florès dans les décennies suivant la fin du second conflit mondial. Un livre qui fera date et qui prouve que même près de 80 ans plus tard, la campagne de France n'a toujours pas livré tous ses secrets !