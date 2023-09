Ecrire, compter, mesurer. Du Moyen Âge aux bouleversements actuels

Quelles sont les conditions sociales et intellectuelles de la mise en oeuvre d'un calcul économique ? En portant attention aux techniques intellectuelles utilisées par les acteurs économiques, dans leur matérialité même, les historiens et anthropologues ici réunis ont découvert d'étonnantes convergences entre l'histoire des mathématiques chinoises et celle du Moyen Age occidental, des continuités surprenantes entre les façons de tenir ses comptes du XIIIe au XVIIIe siècle. Ils ont surtout mieux compris l'intérêt de confronter des données issues d'univers sociaux éloignés : loin de tenir pour acquise la partition du monde entre ce qui est économique et ce qui ne l'est pas, leur questionnement porte sur les modalités du calcul pratique et en restitue les cadres rituels et cognitifs. Nouvelle édition augmentée du volume imprimé Ecrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques (2006, 280 p. , épuisé) et de son volet numérique (ECM/2, coll. "Actes de la recherche à l'ENS" n° 3, 2006, 152 p.), tous deux régulièrement utilisés et cités par les étudiants et les chercheurs.