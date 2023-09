Autopsie d'une désillusion 

J'ai aimé Héloïse à la seconde où je l'ai vue, et sans doute même un peu avant. Son aura, son visage, sa voix, sa mélancolie et son courage m'ont animé d'août à février. Jusqu'au désastre. Cette chronique où s'égarent quelques poèmes revient sur les jalons d'une liaison que je n'ai peut-être que fantasmée. Si tel est le cas, alors j'en suis désolé. Sinon, je le suis également, et même davantage. Voyez ce texte comme une complainte ou comme un hommage. Les deux sont vrais. J'y chante à la fois l'amour et le désespoir, le désir et l'indifférence, les réjouissances et les plaies. C'est une vallée de larmes constellée de roses - les fleurs préférées d'Héloïse.