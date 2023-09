Au pays de l'esquive. Un choix d'oeuvres graphiques

A côté de l'oeuvre qui fait de lui l'un des plus importants poètes du xxe siècle, en occitan comme en français, Bernard Manciet a dispersé parrallèlement tout au long de sa vie une oeuvre graphique que ses amis, qui en bénéficiaient, connaissent bien mais qui reste à découvrir pour le grand public. Ce livre, qui réunit 70 oeuvres (dessins, peintures, sanguines, etc), prêtées par de nombreux collectionneurs, donne une idée de la diversité de ce travail, qui accompagne toute la vie de Manciet : paysages de voyages, croquis pris sur le vif, portraits, nus, série sur le sport ou la tauromachie (notamment à l'occasion de la mort d'El Yiyo ou de Rachou), fleurs, dessins abstraits à l'encre... ""Et moi non plus, je ne sais pas peindre ! ". Il me plaît de tourner à l'envers l'exclamation du Corrège. Car je ne suis que flâneur : là mon art, là ma profession. Le métier exigeant de flâner consiste d'abord à laisser faire les autres, à compulser, çà et là, des livres, des amis, des paysages, à s'accouder, examiner, à bavarder un brin avec eux tous. La moindre des politesses veut que je les remercie, au moins d'un coup de crayon,