La société est en nous. Comment le monde social engendre des individus

Comment devenons-nous ce que nous sommes ? De quoi héritons-nous exactement ? Choisissons-nous vraiment nos relations, ou est-ce l'inverse ? Autant de questions que la sociologie n'a cessé de se poser, à rebours de la vogue du développement personnel et des manuels qui confondent compréhension de soi et magie de l'auto-persuasion. Dans ce nouvel ouvrage, Wilfried Lignier suit les principales étapes de la genèse sociale d'une personne, c'est-à-dire la manière dont les institutions et les interactions forment progressivement notre intériorité. L'auteur discute et réélabore ainsi les concepts d' "habitus" , de "reproduction" , de "socialisation" , ou d' "incorporation" , en les croisant avec les thèmes de l'enfance et de la parenté, du genre et de la racialisation, de la violence, ou encore des relations entre langage et perception. L'identité de chacun et chacune, pour être unique, n'en apparaît pas moins comme profondément sociale. Par la révélation de notre condition relationnelle, se dessinent des possibilités réelles, parce que réalistes, de gagner en liberté individuelle et collective. Wilfried Lignier est chargé de recherche au CNRS (CESSP, Paris). Il a notamment publié La Petite Noblesse de l'intelligence (La Découverte, 2012) . Au Seuil, il a publié L'Enfance de l'ordre (2017, avec Julie Pagis) ainsi que Prendre. Naissance d'une pratique sociale élémentaire (2019).