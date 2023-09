L'Amazone verte

Penseuse de génie, écrivaine prolifique et militante radicale, Françoise d'Eaubonne (1920-2005) a partagé les grands combats du XXe siècle : féministe, anticolonialiste, partisane des combats queer alors qu'elle n'était pas (à son grand regret ! ) lesbienne elle-même, écologiste et décroissante, elle a publié une centaine de livres. Pourtant, malgré une reconnaissance internationale, elle est rapidement tombée dans l'oubli. Sous la plume d'Elise Thiébaut, l'intime et le politique se mêlent pour donner chair à une femme hors du commun. Un portrait passionnant et sans tabou, plus indispensable que jamais, qui éclaire à la fois le génie et les dimensions les plus subversives de celle qui lança les mots phallocrate, écoféminisme et sexocide.