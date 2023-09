Irrésistible. Les 7 secrets des marques employeur les plus séduisantes

Glassdoor fait aujourd'hui la réputation des entreprises. En analysant les modèles de firmes triplement "irrésistibles" (salariés, clients, investisseurs), Josh Bersin a dressé un portrait-robot des organisations qui cochent toutes les cases, quels que soient leur taille ou leur secteur d'activité. 7 aires de jeu, 7 thématiques et, potentiellement, 7 pistes pour améliorer l'image des organisations, fidéliser leurs salariés (et ses clients) et créer une culture qui imprime durablement sa marque. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action !