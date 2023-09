Les femmes au secours de l'Eglise

Cet ouvrage très bien documenté s'intéresse à la place des femmes dans l'Eglise et pose ouvertement la question de l'ordination de celles-ci ainsi que de celle des hommes mariés. L'autrice fonde sa réflexion sur l'évolution récente de l'Eglise (et notamment la révélation des abus sexuels) et l'inscrit dans une démarche oecuménique.