Les chroniques de la guerre de Lodoss - La couronne du serment Tome 3

Le chevalier de Lodoss . Ce nom sera éternel... Lyle et Deedlit, la " vierge éternelle ", partent pour Kanon afin de contrer les ambitions du roi de Flaim, Dias. Là-bas, ils rencontrent le prince héritier Juch qui descend du roi Reona. Grâce à leurs efforts, le nom du chevalier de Lodoss, qui avait disparu dans l'oubli, revit. Ainsi débute une toute nouvelle histoire... Ce troisième volet conclut la première partie de l'histoire qui perpétue la légende du chevalier de Lodoss. Il revient aussi sur deux épisodes s'étant déroulés cent ans plus tôt : le premier explique les origines de la couronne du serment, ainsi que le rôle joué par le grand sage Wort et par Parn , le second évoque la décision prise par Deedlit au sujet de la Forêt des Ténèbres.