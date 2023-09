Le guide du voyage astral

Avez-vous déjà eu la sensation de sortir de votre corps ? Peut-être avez-vous sans le savoir vécu une expérience de voyage astral ? S'il est vrai que de nombreuses expériences de sorties hors du corps sont effectuées de manière spontanée, il est tout à fait possible de contrôler cette capacité à quitter son corps physique. Dans cet ouvrage, l'autrice vous guide dans la compréhension et la pratique du voyage astral au travers d'exercices simples. Délestez-vous de votre corps pour visiter des endroits dans lesquels vous n'auriez jamais pensé pouvoir vous rendre, sur cette Terre et bien au-delà, à la découverte de d'autres plans subtils... Il vous suffit d'avoir l'esprit ouvert et d'être assez curieux pour tenter l'aventure !