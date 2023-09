Nous sommes à Fort Détroit, ancienne ville industrielle à présent en faillite. Installée dans la maison à demi abandonnée de sa fille, Gloria cherche à découvrir la vérité à propos du drame qui s'est abattu sur sa famille. Et à retrouver ses deux petites-filles, Cassandra et Mathilda. Petit à petit, Gloria prend la mesure de la désolation qui l'entoure et de la beauté d'une nature qui reprend ses droits. Elle rencontre les derniers habitants du quartier, regroupés en une communauté généreuse et soudée, qui lui indiquent que des "? enfants sauvages ? " ont monté un campement dans la forêt voisine... Catherine Leroux façonne dans L'Avenir un double fictionnel de Détroit, où aurait cours un "? français d'Amérique ? " aux sonorités à la fois familières et décalées. Cette langue poétique donne chair à des personnages lumineux, émouvants. Prix Jacques-Brossard 2021. "? Catherine Leroux défibrille la fiction et secoue notre imaginaire, c'est salutaire et d'une grande beauté ! " Juliette Pelletier, librairie Quai des Brumes