Onagre. Récit d'une performance

"Les onagres éclosent à la tombée de la nuit. Je les observais dans le jardin de ma tante lorsque j'étais adolescent. Nous contemplions leur jaune éclatant. J'ai réalisé une créature en crochet, je l'ai appelée Onagre. Elle est aussi grande que moi et elle pèse 16â000 grammes de laine chargée d'émotions" . En endossant sa création, Stephan Goldrajch se dédouble et rentre en conversation avec le monde, il parcourt les territoires de ses origines familiale. Onagre l'accompagne dans ses déchirements intimes, en Pologne et au Portugal, jusqu'à Bruxelles, où se conclut sa performance.