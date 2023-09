Trois petits voyages à deux

"Fiche le camp a toujours fait partie de mes grands plaisirs. Une sorte de mystique, s'en aller. Longtemps je suis parti seul. Les griseries du promeneur solitaire ne sont plus à dire : Italie, Portugal, Inde... Et les voyageurs que j'affectionne voyageaient souvent seuls - Monod, Lacarrière, David-Neel, Tesson... bien d'autres - à l'exception notable d'Hugo, qui ne partait pas sans Juliette. Maintenant, je m'échappe à deux. Et je préfère. Certains partent en 4x4, d'autres en deux roues, nous, nous voyageons à quatre pattes : deux marcheurs".