Apéros du monde. Recettes à picorer et à partager

Une soudaine envie de vous évader ? Voici un tour du monde des apéros en 80 recettes pour sortir des sentiers battus et donner un coup de soleil à vos apéros ! Des recettes faciles et rapides pour des apéritifs dînatoires originaux autour d'un pays, qu'il est tout a fait possible de mixer pour un apéro aux saveurs des 5 continents. Guacamole, tacos, yakitoris, tortilla au chorizo, tartines de saumon gravlax, pirojkis au boeuf, tzatziki, tarama et ktipiti... Embarquement immédiat à l'heure de l'apéro !