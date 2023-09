Devenir grand ça sert à quoi ?

Les frères et soeurs de Max se moquent de lui à cause de son doudou et le traitent de bébé, mais le petit hamster s'aperçoit qu'il a besoin de son ami en peluche pour jouer, se confier et être rassuré. Sila a toujours sa tétine au bout de son museau, mais ce n'est pas tout le temps facile... et puis en a-t-elle encore besoin ? Arsène, le petit loir, ne veut pas dormir mais le lendemain il est fatigué, ronchon et distrait... et s'il faisait du sommeil son ami ? Madi est un lionceau qui n'aime pas du tout avoir sa couche mouillée. Son papa lui offre un pot mais Madi ne sait pas à quoi ça sert, heureusement ses amis vont l'aider à apprendre à l'utiliser comme un grand !