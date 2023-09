Chats & Sorcières Tome 4 : Le blizzard des Tupilaks

Moustik est une collection de romans-BD : 96 pages de roman entrecoupées de 16 planches de BD, qui ne viennent pas seulement illustrer le texte mais le remplacer à certains endroits-clés de l'histoire ! Une nouvelle année commence pour Rose, Merline et Nina. Alors que l'automne s'installe, une gigantesque tempête de neige s'abat sur Avalon ! Avec, arrive une nouvelle élève : Atsaniq, jeune sorcière originaire d'un pays nordique. Elle veut apprendre à maîtriser son Don pour réussir à protéger son village des Tupilaks, des esprits malfaisants déterminés à ravager les siens. Rose, Merline et Nina et leurs Chats-Sorciers pourront-ils l'aider à mener à bien sa mission ?