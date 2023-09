La Haute-Marne, située dans le Grand Est, est un département français qui a traversé la grande histoire des hommes et femmes depuis 10 000 ans. De par sa position géographique, longtemps à la frontière des grands royaumes européens, son territoire fut le théâtre de grands évènements qui changea le destin de la France et de l'Europe. Découvrez les personnages célèbres et les grandes épopées de ce département français qui brille par une histoire riche et foisonnante.