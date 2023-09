HEY! CÉRAMIQUE.S (HEY! modern art & pop culture)

La céramique occupe une place de plus en plus visible sur la scène artistique internationale. Entièrement dédié à ce médium, cet ouvrage en montre les aspects les plus inattendus, fidèle à la mouvance artistique présentée par HEY ! modern art & pop culture depuis 2010. Les oeuvres présentées, souvent surréalistes ou narratives, influencées par la culture populaire, expriment une volonté de s'émanciper de toutes les normes et conventions dominantes pour faire évoluer la céramique hors de ses frontières traditionnelles. Sont présentés ici des artistes rares, dont une grande partie n'a pas encore été exposéé dans l'Hexagone, ou dont c'est la première publication en France. Se consacrant depuis 2010 aux formes insolites et hors-normes de la création contemporaine, la structure pluridisciplinaire HEY ! modern art & pop culture a été fondée en 2009 par Anne Richard. Elle associe trois actions : la création et l'édition d'une revue d'art bilingue, des expositions en musée et la circulation d'oeuvres dans le monde.