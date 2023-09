Ancien éducateur rattaché au juge des enfants à Marseille, Stanislas Carrera s'est reconverti en enquêteur privé. Mandaté par une famille d'origine comorienne, il se lance à la recherche du jeune Fuad, dix-sept ans, dont le frère aîné est au même moment accusé du meurtre d'une jeune femme. Des intérieurs confinés et angoissants de la cité Félix Pyat aux rues abandonnées de l'ancien quartier ouvrier, la Belle de Mai, les besoins de l'enquête vont l'amener à croiser gros et petits truands, éducateurs, immigrés clandestins, flics, prédateurs, militants politiques, et une jeunesse qui tente de s'extirper de sa condition dans le quartier le plus pauvre de France.