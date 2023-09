Les Hirondelles de fenêtre. de Neuville-sur-Saône

Une poétesse, étudiante au lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône, Mathilde Soundron et un photographe chevronné, passionné par la préservation de la nature, Alain Joubert, telle est l'équipe qui s'est donné pour mission de nous faire découvrir les hirondelles de fenêtre et de nous donner à voir et à comprendre à quel point leur présence en nombre à Neuville est une richesse et une responsabilité pour les habitants de la petite cité. La narration répond au reportage photographique. Tous deux sont aériens, précis et documentés. Comme en flânant dans les ruelles de la ville, on découvre l'habitat et le quotidien des hirondelles à chaque étape de leur vie et au fil des saisons depuis leur arrivée à Neuville jusqu'à leur grand départ vers l'Afrique subsaharienne. Chemin faisant, le lecteur s'informe des spécificités biologiques de l'espèce, son sens de l'orientation, ses techniques de vol ou encore la fonction sociale du chant... Il prend aussi toute la mesure des graves périls qui la menacent.