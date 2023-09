Le réel est-il voilé ?

Diderot, dans sa Lettre sur les aveugles, parle des philosophes qui « ...n'ayant conscience que de leur existence et des sensations qui se succèdent en eux-mêmes, n'admettent pas autre chose. Système extravagant qui ne pouvait, ce me semble, devoir sa naissance qu'à des aveugles ; système qui, à la honte de l'esprit humain et de la philosophie, est le plus difficile à combattre quoique le plus absurde de tous ». Ce livre est un examen critique des thèses du physicien d'Espagnat, auteur de « Réel Voilé », selon lequel la Mécanique Quantique invalide le matérialisme.