La clémence de Titus. Et autres nouvelles du Prix Hemingway

Sébastien Ambit, dix-neuvième lauréat, nous offre une nouvelle surprenante et sensible où les héros sont sur les gradins et la corrida prend des airs d'opéra. A l'image du texte lauréat, les meilleures nouvelles de l'édition 2023 composent un excellent recueil bien dans l'air du temps, féministe, passionné, prolétarien et poétique, qui nous emmène des lointains villages d'Espagne à Mauthausen, d'une mercerie à l'atelier d'un photographe, et jusqu'au parvis des arènes de Nîmes... Dix-neuf ans après sa création, le Prix Hemingway est devenu une des plus belles consécrations de la nouvelle. Organisé par les Avocats du Diable, il récompense chaque année de 2 000 ? et d'un callejón en Feria de Nîmes, une fiction inédite située dans l'univers d'Hemingway et des cultures taurines.