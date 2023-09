Médecine et science de l'homme. Fleury Imbert (1795-1851)

Chirurgien-accoucheur et professeur à l'école de médecine de Lyon, Fleury Imbert fut une personnalité intellectuelle et militante tout à fait originale. Disciple direct et héritier du fondateur de la phrénologie, Franz Joseph Gall, Imbert n'hésita pas à critiquer la pratique de la Société de phrénologie de Paris. Fouriériste après avoir été saint-simonien, il ne fut pas le leader local du mouvement mais un adhérent original et critique. Fleury Imbert est l'auteur d'une doctrine médicale qui ramène la santé, la maladie et la médecine à la connaissance du système nerveux (encéphale, moelle, nerfs). Il est également l'inventeur d'une "physiologie de l'histoire" dans laquelle il distingue trois phases dans l'évolution de l'humanité (barbarie, christianisme, raison) en se fondant sur le schéma phrénologiste, et prédisait, comme Fourier, l'entrée de l'espèce humaine dans l'âge de l'harmonie. De sa vie intime à sa carrière médicale en passant par son oeuvre et son engagement, ce livre lève le voile sur un médecin largement méconnu, qui certes ne fut pas un des disciples de théories en vogue, mais qui se considérait bien comme un prophète annonçant une science nouvelle et des temps heureux.