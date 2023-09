Samir Geagea. L'avenir du Liban

Samir Geagea est le leader des Forces Libanaises, la force numériquement la plus importante du Parlement libanais. Son passé de chef militaire, sa hauteur morale et son expérience en font l'un des responsables politiques les plus respectés du pays. Il nous livre ici sa vision et son plan de sortie de crise pour que le Liban, meurtri par la corruption, la faiblesse de son Etat et les plaies de l'explosion du 4 août 2020, puisse recouvrer sa stabilité, sa prospérité et sa souveraineté. Interviewé par la journaliste Maya Khadra, il détaille son action politique depuis sa sortie de prison en 2005, les défis qu'il a affrontés et la tentative d'attentat à laquelle il a échappé en 2012. Il expose aussi sa pensée philosophique et les lectures qui l'inspirent. Homme de foi et de conviction, il achève ici sa réflexion par un débat sur l'espérance et l'avenir du Liban avec le député européen, François-Xavier Bellamy. Un message pour que l'ensemble du monde se remette en quête du bien commun.