Génération farniente. Pourquoi tant de Français ont perdu le goût du travail

Y-a-t-il une " génération paresse " ? Pourquoi les jeunes ont-ils perdu le goût du travail ? Peut-on durablement moins travailler que nos voisins européens ? Un essai polémique, à contre-courant de la " bien-pensance ", qui s'inscrit dans les débats houleux sur la réforme des retraites. Retrouver le goût de l'effort et le sens de la solidarité Y-a-t-il une " génération paresse " ? Qu'est-ce qui motive les partisans du travail à la carte : recharger ses droits et pointer à Pôle emploi ? Sont-ils nombreux ou est-ce un phénomène marginal ? La " nouvelle " gauche, incarnée par la médiatique Sandrine Rousseau, défend le " droit à la paresse " dans le sillage de Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx, auteur d'un essai iconoclaste à une époque où, le travail dans la mine ou à l'usine, s'apparentait à un enfer. Mais, dans une société solidaire, s'épargner équivaut à voler les " bosseurs " au profit des " feignants ". Mythe de l'actionnaire roi, recherche de la facilité et du bonheur immédiat, politiques publiques... Pascal Perri décrypte le rapport défiant, sinon frondeur, de la société française au travail. L'aptitude au travail et la bonne santé de notre pays sont plus que jamais menacés ! Pourtant, l'Histoire l'a bien montré : le progrès social a toujours pour origine le travail. Pour sortir de la crise actuelle, les Français doivent-ils accepter de travailler plus ? Et l'Etat d'engager sans tarder une réforme globale qui permettra à notre économie de reprendre de la hauteur ? Telle est la thèse défendue dans cet essai vigoureux.