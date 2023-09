Les Neuf Parfaites. L'épopée de Gĩkũyũ et Mũmbi

Gikuyu et Mumbi, premier couple d'êtres humains déposés par Dieu au pied du Mont Kenya, voient arriver sur leur terre, quatre-vingt-dix-neuf jeunes gens désireux d'épouser leurs filles, Les Neuf Parfaites. Mais ces prétendants comprennent qu'ils ne peuvent pas tous faire d'elles leur épouse. Aussi entreprennentils de s'affronter. Mais Gikuyu et Mumbi refusent la violence et demandent à leurs filles de choisir elles-mêmes celui qu'elles épouseront. Les Neuf Parfaites feront leur choix à la suite de missions, de défis et d'une ascension pénible de la Montagne où elles accompagneront ces hommes venus d'ailleurs. Tel est, transmis de génération en génération, présenté ici sous forme d'épopée, mythologique et allégorique, le récit de l'histoire de la fondation du peuple Gikuyu du Kenya. Une ode à la beauté, au courage et à l'unité. Salué notamment par Barack Obama, Chimamanda Ngozi Adichie, et par la presse anglophone, régulièrement pressenti pour le Prix Nobel de littérature, l'écrivain kényan Ngugi Wa Thiong'o est l'un des plus grands écrivains de notre temps.