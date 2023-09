Guide de survie Mercure rétrograde. Edition 2024

Un agenda et guide pratique pour tout comprendre à mercure rétrograde et mieux vivre les périodes difficiles qu'elle peut apporter dans une année. Tu as raté ton bus ? Renversé du café sur ton pull ? Rien ne va plus dans ta vie ? L'autre ne comprend plus un seul mot que tu lui dis ? Ce n'est pas toi, c'est Mercure qui rétrograde ! Et tu pourrais bien te demander, mais qui est cette Mercure rétrograde dont tout le monde parle ? Mercure est une petite planète du système solaire, qui gouverne notre mental, notre tête, nos communications, nos déplacements et nos principes. Nos pensées et nos compréhensions, nos apprentissages, messages et flexibilités, nos philosophies, nos textos la nuit. Mercure tourne autour du Soleil en 84 jours, donc beaucoup plus vite que la Terre. Alors quand elle nous dépasse, dans sa course effrénée vers nos idées, on dirait qu'elle recule. Pendant 3 semaines 3 à 4 fois par an, Mercure semble reculer et nos têtes dérailler, comme bon nombre d'appareils connectés et électroniques. Ok. Mais pourquoi tout le monde a si peur de ce rétropédalage cosmique ? Grâce au semainier, tu vas pouvoir noter les jours qui avancent et ceux qui reculent et à l'aide d'outils intégratifs, d'horoscopes, de médiations, de pratiques holistiques, autour de la lithothérapie et de l'astrologie, tu vas apprendre à ne pas paniquer, à respirer et à mieux vivre cette période de mercure rétrograde.