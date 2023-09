Les sirènes de Bagdad

Un jeune Bédouin vit paisiblement avec ses parents quand les GI investissent leur modeste maison et malmènent le patriarche devant sa famille. Lhumiliation du père va faire basculer la vie du fils, qui va alors se métamorphoser en un prétendant au suicide terroriste. Le récit se déroule durant l'occupation de l'Irak par les troupes américaines : massacres, humiliations, tortures morales et physiques... Un jeune Bédouin, habitant le village de Kafr Karam, vit paisiblement avec ses parents. Quand les GI investissent leur modeste maison et malmènent le patriarche devant sa famille, plus que le sang qu'il a déjà vu couler à plusieurs reprises, c'est l'humiliation de son propre père qui va faire basculer la vie du fils de cette famille. Le jeune Bédouin va alors se métamorphoser en un prétendant au suicide terroriste. Le récit décrypte pas à pas la démarche de manipulation mentale des leaders des organisations terroristes, depuis l'instant où ils ont repéré un candidat potentiel, affaibli par les circonstances de la vie, jusqu'au moment où ils le sentent prêt à franchir le pas. Après " Les Déracinés ", Winoc renoue avec un graphisme précis, documenté, pour donner à ses personnages le degré de réalisme nécessaire à l'empathie sans tomber dans la description photographique, trouvant le juste équilibre grâce - ; notamment - ; à sa palette colorée qui laisse la part belle au lumières orientales.