Découvrez le crochet avec Bella Coco ! Mêlant une approche conviviale et facile à suivre à un style moderne et original, cet ouvrage vous invite à découvrir la pratique du crochet de manière ludique. Grâce aux magnifiques photographies et aux nombreuses informations qu'il présente, c'est le guide parfait pour débuter ou approfondir sa pratique. L'auteure vous propose 12 très beaux projets, dont des dessous de verre colorés, des écharpes toutes douces, un élégant coussin à pompons ou encore un magnifique bonnet avec des moufles assorties. Chacune de ces créations sera l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques telles que : - changer de couleurs de fil au milieu d'un ouvrage ; - faire des raccordements invisibles ; - façonner, mesurer et adapter les modèles ; - et bien d'autres méthodes ! Rejoignez Bella Coco pour devenir un expert du crochet !