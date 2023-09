Un taoïste n'a pas d'ombre. Mémoires d'un ethnologue en Chine

Ces "Mémoires d'un ethnologue" ont le projet de dissiper l'ignorance très générale du monde occidental vis-à-vis de la culture chinoise et de ses racines taoïstes. Fort de son immersion dans la société chinoise depuis près de cinquante ans, Patrice Fava a parcouru la Chine et fait de nombreuses découvertes dans des régions peu visitées. De l'arrière-pays du Shandong où vit sa famille chinoise aux forteresses Hakka du Fujian ; du village de Zhang Guying à la montagne de l'immortel Ge ; du Temple des nuages blancs au pèlerinage de Miaofengshan, il parle d'une Chine que peu de gens connaissent. Après l'ouverture des années 1980 qui a tenté de briser l'isolement dans lequel Mao avait enfermé son pays, la société tout entière n'a cessé de se réinventer. C'est cette Chine non-officielle que l'auteur n'a cessé d'explorer au cours des années. Les multiples références aux travaux de sinologues, en particulier de Kristofer Schipper et de Simon Leys, mais aussi d'anthropologues et d'historiens comme Philippe Descola, Bruno Latour ou Marcel Gauchet lui permettent de donner un éclairage très nouveau aux réalités complexes de la société chinoise dont, en général, on ne perçoit ni la profondeur historique, ni le substrat théorique.