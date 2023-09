Cherche et trouve avec monsieur Monsieur

Un grand cherche et trouve dans l'univers tendre, coloré et malicieux de monsieur Monsieur. 10 grands univers à découvrir : dans la maison, au parc, dans la mer, au marché, dans la forêt, au musée, dans la rue ou dans la nuit... Ouvrons grand les yeux pour retrouver dans chaque page monsieur Monsieur, son chien Toutou et Léonie la coccinelle ainsi que divers éléments qui les entourent ! Les livres Cherche et trouve développent l'observation, le vocabulaire et l'attention et sont très appréciés des tout-petits, dès 2 ans.