Le tout petit voyage

L'album adapté du film d'animation, du même nom, réalisé par Emily Worms ! Jean est témoin d'une chose extraordinaire : Titi, sa perruche, peut ouvrir la porte de sa cage ! Pourtant l'oiseau ne part pas. En essayant de comprendre pourquoi, Jean se retrouve embarqué dans un monde magique. Titi va pouvoir montrer ses failles et peurs, et Jean l'aidera à les surmonter. En traversant d'étonnants paysages, ils enrichiront leur amitié et apprendront que dire au revoir, ce n'est pas dire adieu. En partenariat avec Folimage. Un album plein de tendresse sur une histoire de rêve et d'amitié entre un petit garçon et sa perruche, dès 3 ans.