Silence, on tourne ! : Tournage maudit à Venise

Pas toujours simple de mener une vie normale quand on est apprenti star ! Madison va interpréter la fille de Léa Seydoux dans un film d'action à Venise, une ville qui a accueilli de nombreux classiques du septième art, et dans laquelle se situe le palais La Ca'dario. Erigée sur les eaux du Grand Canal, cette demeure fait frémir tous les Vénitiens car elle semble maudite. Or, sur le plateau, les catastrophes s'enchaînent... Le tournage serait-il victime d'une malédiction ? Une série pour les passionnés de cinéma, dès 9 ans.